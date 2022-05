Der Landkreis Südliche Weinstraße präsentiert sich beim Rheinland-Pfalz-Tag vom 20. bis 22. Mai in Mainz am gemeinsamen Informationsstand von Pfalz-Touristik. Ein Höhepunkt wird wieder der Festumzug am Sonntag ab 13 Uhr mit mehr als 70 Zugnummern sein. Der Kreis SÜW wird mit der Zugnummer 60 durch die Trachtengruppe der Kur- und Kneippstadt Bad Bergzabern vertreten sein. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Im SWR-Fernsehen wird der Festzug ab 15 Uhr übertragen.