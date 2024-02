Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 2. Februar, in Landau hat es zwei Leichtverletzte und hohen Sachschaden gegeben. Laut Polizei wollte gegen 12.50 Uhr ein Autofahrer vom Nordring nach links in die Haardtstraße einbiegen. Dabei habe er ein entgegenkommendes und bevorrechtigtes Fahrzeug übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro. Die beiden Autofahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des entstandenen Trümmerfeldes und auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn nach der Unfallaufnahme gereinigt werden, wodurch der Verkehr kurzzeitig beeinträchtigt war.