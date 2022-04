Das Rheinland-Pfälzische Storchenzentrum in Bornheim bietet außerhalb der Öffnungszeiten einen Storchenspaziergang entlang der Storchennester an. Hier erfahren Teilnehmer Wissenswertes über den Storch und können im Anschluss die Ausstellung im Storchenzentrum besuchen. Zum Jubiläumswochenende des Vereins Südliche Weinstraße ist am Freitag, 20. Mai, um 16 Uhr eine Führung zu den Storchennestern in Bornheim geplant. Die Führung geht am Storchenzentrum los und verläuft entlang der Storchennester hin zur Pflegestation. Der Rundgang dauert etwa eine Stunde, die Wegstrecke beläuft sich auf etwa zwei Kilometer im flachen Gelände. Tickets gibt es für 5 Euro online im SÜW-Shop unter

https://suew-shop.de/p/storchentour-vorbei-an-den-nestern-bornheims-nein. Infos gibt es auch beim Verein SÜW unter Telefon 06341 940400.