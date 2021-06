Die Tour D’Amour geht in die zweite Runde. Der Asta der Landauer Uni ruft dazu auf, am Donnerstag und Freitag jeweils 17 bis 20 Uhr Sachspenden für Geflüchtete an den europäischen Außengrenzen zum Uni-Parkplatz zu bringen. Gebraucht werden vor allem Kleidung und Hygieneartikel. Weitere Infos unter lnob.net/tour-amour/.