„Pongo war wie ein Sohn“

Nach dem Tod seiner Lebensgefährtin wollte Kemal Tosun für den Kapuzineraffen Pongo eine neue artgerechte Bleibe suchen. Dem Affen ging es nicht gut, die Suche gestaltete sich schwierig. Vergangene Woche wurde das Tier eingeschläfert.

Fest des Federweißen steigt

Was alles am kommenden Feier-Wochenende geplant ist und wie Energie gespart werden soll.

Mit dem Van auf Kaffeefahrt

Kaffee To-go mal anders: Die Kirrweilerin Mona Kästel steht seit einem Jahr an den Wochenenden mit ihrem Kamoa-Van in Höfen und bei Festen und hat frischen Kaffee und Kuchen im Gepäck. Die Idee des Kaffee-Vans kommt aus dem Ausland, Kästels Produkte aus der Region. Wie lief das erste Jahr?

Die „Boys“ kümmern sich

Bernd Jantzer und seine „Jantzer Boys“ haben in jahrelanger Arbeit den jüdischen Friedhof in Ingenheim restauriert und pflegen ihn. Pfarrer Ralf Piepenbrink hilft – und startet ein weiteres Projekt. Über Menschen, die das jüdische Erbe in der Region bewahren.

Der eigene Saft schmeckt am besten

Wenn man kiloweise Äpfel gesammelt hat, aber keine Lust mehr auf Apfelmus: Das Saftomobil presst auch aus vergleichsweise kleinen Mengen Obst kartonweise Saft.

Unerwarteteter Geldregen im Kreis

Wenn der Haushalt des Landkreises auf einmal viel besser aussieht, als geplant, könnte man doch die Umlage senken. Findet zumindest die SPD.