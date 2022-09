Am Volkstrauertag wird aller Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Weyher erinnert traditionell bereits um den St. Michaelstag in einer Gedenkveranstaltung der Orts- und der Kirchengemeinde an die Kriegstoten und ihre Angehörige, auch von aktuellen Konflikten in der Welt. Das Totengedenken ist eingebunden in einen Gottesdienst, der am Sonntag um 10.30 Uhr an der St. Michaelskapelle beginnt. Die Gemeinde hofft auf viele Teilnehmer, um ein deutliches Zeichen zu setzen, „dass wir gemeinsam für Menschenrechte, Frieden und Freiheit in Europa eintreten“.