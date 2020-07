Weil er seine Lebensgefährtin vor knapp fünf Monaten in seinem Auto erschossen haben soll, hat die Landauer Justiz Anklage gegen einen 32-Jährigen erhoben. Dem Mann wird Mord vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Landau am Mittwoch mitteilte. Er soll seine damals 33 Jahre alte Freundin aus Landau mit mehreren Schüssen heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet haben. Die Pistole habe er sich zuvor illegal beschafft.

Polizisten hatten die Tote bei einer Verkehrskontrolle nahe Minfeld (Kreis Germersheim) im Auto des Mannes gefunden. Sie starb den Angaben nach noch auf dem Beifahrersitz. Der Kosovare war zuvor mit der Waffe in der Hand ausgestiegen und hatte diese zur Seite geworfen. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest.

Der Beschuldigte schweigt

Der Beschuldigte soll den Ermittlern zufolge aus verletzter Ehre gehandelt haben. Seine Partnerin wollte sich von ihm trennen und ihm nicht die beiden gemeinsamen Kinder überlassen. Bei seiner Festnahme habe der 32-Jährige die Tat spontan eingeräumt, heißt es. Später habe er aber von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Der Verdächtige sitzt seit der Tat Anfang Februar in Untersuchungshaft.

Nach Informationen der RHEINPFALZ war die Kosovarin im Jahr 2011 aus ihrer Heimat geflüchtet. Seitdem lebte sie in Deutschland. Ihre Kinder seien hier geboren, aufgewachsen und gut integriert, hatte die Mutter in einem Hilfegesuch an die Kita geschrieben, die die Kinder besuchten. Die Frau hatte Angst vor Abschiebung. Weil der Kosovo als sicheres Herkunftsland gilt, haben Kosovaren im Asylverfahren generell keine Chance auf Anerkennung in Deutschland. Nach einer früheren Auskunft der Staatsanwaltschaft soll der 32-Jährige bereits mehrfach aus Deutschland abgeschoben worden sein.