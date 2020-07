Weil ein 44-jähriger Autofahrer in den Fußraum der Beifahrerseite griff und somit abgelenkt war, geriet er laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug am Dienstagmorgen gegen 11.30 Uhr auf der Totenkopfstraße (L514) in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. An beiden Fahrzeugen entstand bei der Karambolage wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.