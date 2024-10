Um fahrlässige Körperverletzung geht es bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 13.10 Uhr in Landau ereignete. Laut Polizei war eine 37-jährige Opel-Fahrerin auf der L509 bei Queichheim in Richtung A65 unterwegs. An der roten Ampel Höhe der Max-Planck-Straße musste sie bremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 63-Jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers musste zudem abgeschleppt werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der 63-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen, teilt die Polizei mit.