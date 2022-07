Im Toilettenhäuschen an der Ecke Lang- und Waffenstraße hat es am Montag gegen 15.30 Uhr erneut einen Brand gegeben. Wie Landaus Feuerwehrchef Dirk Hargesheimer berichtet, stand wieder ein Mülleimer in Flammen. Elf Feuerwehrangehörige konnten den Kleinbrand schnell unter Kontrolle bringen.