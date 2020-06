Die neue öffentliche Toilettenanlage am alten Messplatz in Landau geht zum Wochenmarkt am Samstag, 20. Juni, in Betrieb. Der alte Messplatz werde nicht nur als Veranstaltungsort etwa für den Mai- oder Herbstmarkt stark frequentiert, sondern regelmäßig auch von Reisebussen angefahren. Die Anlage bietet neben drei Unisex-Toilettenkabinen und drei Urinalen auch ein barrierefreies WC mit Wickeltisch. Sie steht an der Ecke zu Uni und Zoo hin. Der „Eintritt“ kostet 50 Cent. Die Kosten für die Anschaffung der Anlage beziffert die Verwaltung auf 300.000 Euro, von denen das Land 156.000 Euro trägt.