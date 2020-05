Die Stadt Landau hat am Mittwoch einen Toilettencontainer auf dem Alten Messplatz an der Ecke Fortstraße/Am Kronwerk aufgestellt. Die Anschaffung kostet etwa 300.000 Euro, wovon 156.000 Euro vom Land getragen werden, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Die Toilettenanlage besteht aus drei Unisex-Toilettenkabinen, drei Urinalen sowie einem barrierefreien WC und soll in zwei bis drei Wochen in Betrieb gehen.