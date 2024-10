Im Prozess um die Todesschüsse von Ranschbach hat die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten für den Angeklagten gefordert. Weil von dem Mann eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe, beantrage er zudem nach Verbüßung der Haft die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, sagte Staatsanwalt Peter Nöthen in seinem Plädoyer am Montag vor dem Landgericht Landau. Die Verteidigung hält ihren Mandanten für schuldunfähig und deshalb eine Haftstrafe für nicht angebracht. Wie beide Seiten ihre Forderungen begründen und wann das Urteil fallen soll, lesen Sie im ausführlichen Artikel.