Vor dem Landgericht in Landau hat gestern der Prozess gegen einen 28-jährigen Staatenlosen aus Syrien begonnen, der im Februar einen 37-Jährigen in Ranschbach auf offener Straße erschossen haben soll. Zu den Hintergründen der Tat ist bislang kaum etwas bekannt. Auch in der von Staatsanwalt Peter Nöthen verlesenen Anklageschrift ist die Rede von ungeklärten Umständen, unter denen sich der Beschuldigte eine Waffe besorgt und den aus der Slowakei stammenden Vater dreier Mädchen getötet habe. Welche Erkenntnisse der erste Verhandlungstag dennoch brachte, lesen Sie im ausführlichen Artikel.