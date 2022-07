Zwei weitere Südpfälzer sind an oder mit Covid-19 gestorben, eine Frau aus Landau und eine Person aus der Verbandsgemeinde Bellheim. Seit Beginn der Pandemie sind in der Südpfalz 466 an Corona Erkrankte gestorben, 254 an der Weinstraße und 212 an der Rheinschiene. Die Gesundheitsämter melden 301 Neuinfizierte mit Corona seit Montag: 60 Fälle in Landau, 131 im Kreis Südliche Weinstraße sowie 110 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt: 509,8 in Landau, 464,9 im Kreis SÜW und 513,9 im Kreis Germersheim.