Zu einem tragischen Vorfall kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Venningen. Beim Gassigehen auf einem Radweg entlang der L540 Richtung Kirrweiler lief der Hund plötzlich weg auf die Straße, wie die Polizei berichtet. Dort wurde der Vierbeiner vom Auto einer 29 Jahre alten Frau erfasst. Infolge seiner schweren Verletzungen starb das Tier noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von über 3000 Euro, so die Polizei.