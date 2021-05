Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner (39) aus ist auf den zweiten Platz der Landesliste der rheinland-pfälzischen Grünen für die Bundestagswahl am 26. September gewählt worden. Auf dem digitalen Landesparteitag am Samstag setzte sich der Abgeordnete aus Wörth mit 79 Prozent gegen einen Mitbewerber durch. Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Lindner ist seit 2011 Mitglied des Bundestages und derzeit sicherheitspolitischer Sprecher der Fraktion. Als Mitglied des Haushaltsausschusses sehe er es als seine Aufgabe an, mehr Geld in Klimaschutz, Digitales, Bildung und Gesundheit zu investieren. Die große Koalition gebe 60 Milliarden Euro umweltschädlicher Subventionen pro Jahr aus, diese gelte es umzuschichten, sagte Lindner in seiner achtminütigen Vorstellungsrede.