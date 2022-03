Am Samstag um 10.45 Uhr machen sich die Spieleteams des Tigerenten-Clubs erneut stark für den Verein Lobby für Kinder aus Klingenmünster. Es treten wieder zwei Spieleteams unterschiedlicher Schulen in der Spielearena gegeneinander an – raten, hüpfen und quizzen um die Wette. Wer holt den goldenen Pokal und erspielt für sein Hilfsprojekt den Hauptgewinn: 600 Euro für Platz 1 oder 400 Euro für Platz 2? Das Förderprojekt der Kinderhilfsaktion Herzenssache „Strohballenhaus für Kinder am Kaiserbach in Klingenmünster“ wurde nun für die Teilnahme ausgewählt.

Seit über 20 Jahren produziert der SWR die Kindershow Tigerenten-Club mit Action, Spaß und Spielen. Die Moderatoren Johannes und Muschda begrüßen dabei Schauspieler, Musiker, Sportler, Abenteurer und andere prominente Gäste. Die Sendung wird am Samstag um 10.45 Uhr bei Kika ausgestrahlt und am Sonntag um 6.05 Uhr im Ersten wiederholt. Gleich nach der Ausstrahlung ist die Sendung im Internet zu finden unter www.kindernetz.de/tigerentenclub/ und www.ardmediathek.de. Infos zum Strohballenhaus und zur Lobby für Kinder gibt es unter www.lobbyfuerkinder.de.