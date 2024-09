Der 21. Tierschutztag wird in diesem Jahr am Samstag, 10 bis 18 Uhr, auf dem Landauer Stiftsplatz begangen. Das teilt Organisatorin Desirée Ahme mit. Wie gewohnt präsentieren sich verschiedene Organisationen und informieren an Ständen über ihre Arbeit und Tierschutz, zudem gibt es einen Flohmarkt. Schwerpunkt sei die Forderung nach einem neuen Tierschutzgesetz. Anlass dafür sei „der zu schwache Entwurf eines neuen Tierschutzgesetzes, der am 26. September ins Parlament eingebracht werden soll“. Der Tierschutztag wurde laut Ahme in Landau zum ersten Mal im Jahr 2003 begangen. Beteiligt hätten sich viele wechselnde Organisationen und Initiativen, andere – wie das Tierheim Maria Höffner – seien von Anfang an regelmäßig dabei.