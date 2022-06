Zwei Jahre Corona-Pause sind vorbei – in diesem Jahr feiert das Landauer Tierheim Maria Höffner wieder sein Sommerfest am Sonntag, 24. Juli, von 11 bis 16 Uhr auf dem Gelände im Rodenweg 1. Traditionell werde es wieder den beliebten Flohmarkt und einige Aussteller- und Informationsstände rund ums Tier geben, kündigt der Vorstand des Trägervereins Tierschutz Südpfalz an. Außerdem werde es wieder den Rundgang durch den Hundebereich geben. Wer überlegt, sich ein Haustier zuzulegen, kann neben den normalen Beratungen zu den üblichen Öffnungszeiten auch beim Sommerfest Informationen erhalten: „Unser Tierpfleger-Team und unsere Vereinsmitglieder stehen wie gewohnt Besucherinnen und Besuchern gerne mit Rat und Tat zur Seite, die über die Anschaffung eines Haustieres nachdenken“, teilt der Tierschutzverein mit. Für das leibliche Wohl sei ebenfalls gesorgt.