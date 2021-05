Auf einer Koppel bei Arzheim steht seit Monaten ein einzelnes schottisches Hochlandrind. Anwohner und Spaziergänger halten die Haltung für nicht artgerecht. Das Veterinäramt hat nichts zu beanstanden – eigentlich. Eine Änderung hat es aber auch veranlasst.

Es ist rotbraun, zottelig und trägt beeindruckende spitze Hörner – ein schottisches Hochland-Rind. Seit September sei das noch recht junge Tier im Wesentlichen sich selbst überlassen, ohne zusätzliche Fütterung, ohne trockenen Unterstand und ganz allein. So schildert es eine Arzheimerin, die betont, mit ihren Bedenken nicht allein zu sein und die sich nach eigenen Angaben auch schon ans Veterinäramt gewandt habe. Doch das reagiere nicht. Das Rind sei seit Wochen Regen und jetzt auch Schnee ausgesetzt, bekomme nur alle paar Wochen einen kleinen Packen Stroh und müsse derzeit nachts Temperaturen bis minus acht Grad aushalten. Rinder seien Herdentiere, dürften daher nicht allein gehalten werden, und sie bräuchten einen Unterstand, so die Arzheimerin.

Das sieht das Veterinäramt nicht so. „Die Haltung des Rindes ist (...) nicht zu beanstanden“, teilt es auf Anfrage mit. Nach Auskunft der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, zu der das Veterinäramt gehört, ist die Rasse äußerst robust und für die ganzjährige Freilandhaltung geeignet. Die Kuh komme daher auch mit den derzeitigen Witterungsverhältnissen problemlos zurecht. Ein Unterstand sei entbehrlich, weil die Weide über ausreichend dichtes Gebüsch verfüge, in das sich das Tier bei Bedarf zurückziehen könne. Und die ordnungsgemäße Fütterung und Tränkung sei täglich sichergestellt.

Gegen eine ganzjährige Freilandhaltung spricht nach Einschätzung des Deutschen Tierschutzbundes nichts. Dies sei ein sehr naturnahes und der Tiergesundheit dienliches Haltungsverfahren, das auch nicht nur für Robustrassen wie Galloways gelte, die ebenfalls aus Schottland stammen, sondern sogar für hiesige Milch- und Fleischtierrassen. Er empfiehlt jedoch einen Witterungsschutz für die Tiere. Ähnlich vage drückt sich der Verband Deutscher Highland Cattle-Züchter und Halter auf seiner Homepage aus: „Ein Stall ist nicht notwendig, ein überdachter Futterstand (...) und Raufutter ist jedoch wünschenswert.“ Ein anderer Aspekt ist dagegen zumindest in der ökologischen Rinderhaltung klar geregelt: Es sei nicht zulässig, Tiere einzeln zu halten. Die Einzelhaltung sei „keine Dauerlösung“, bestätigt auch das Veterinäramt. Es habe mit dem Tierhalter vereinbart, dass ein bis zwei weitere Artgenossen auf die Weide gebracht werden.

Merle, so heißt das Tier, gehört gehört Jürgen Wagenblatt aus Arzheim, ebenso wie eine größere Herde in den Reiterwiesen. Wagenblatt hat früher im Nebenerwerb Schafe gehalten, ist aber nach eigenen Angaben vor zweieinhalb Jahren auf die Haltung der Hochlandrinder umgestiegen, die er einem Vorbesitzer abgekauft habe. Er sei jederzeit erreichbar und ansprechbar, betont er: Seine Telefonnummer hänge an allen Weidezäunen. „Wenn es ein Problem geben sollte, kann man mich gerne jederzeit ansprechen.“

Er erklärt, was es mit der einsamen Färse auf sich hat: Die etwa zwei Jahre alte Jungkuh habe er aus der 23 Tiere zählenden Herde genommen, die er in den Reiterwiesen an der Queich halte, weil sie nicht nur sehr forsch, sondern ihm gegenüber von Anfang an widerspenstig gewesen sei. Sie sei auf ihn zugekommen und habe den Kopf geschüttelt, um ihn zu vertreiben. Das sei auf Dauer kein guter Zustand, da die Tiere nicht aggressiv auf Spaziergänger reagieren sollten, und weil es möglich sein müsse, sie bei Bedarf auch behandeln zu können. Dann müssten sie ihn selbst und einen Tierarzt an sich heranlassen.

Wagenblatt hat sich vorgenommen, die forsche Merle zur Leitkuh seiner Herde auszubilden, denn „bei Rindern herrscht das Matriarchat“. Die Leitkuh stehe höher in der Herdenhierarchie als ein Bulle. Wenn sich die Kuh von ihm am Halfter führen lasse, könne er mit ihr beispielsweise von einer Weide zur nächsten voran gehen und die Herde werde ihnen problemlos folgen.

Ein Bekannter aus dem Ort unterstütze ihn dabei. Der schaue, ebenso wie er selbst, täglich bei der Kuh vorbei und gewöhne sie an Menschen, damit sie ihr Verhalten ablege, und ans Halfter. Das werde allerdings einige Zeit dauern.

Das Veterinäramt teilt dazu mit, es habe mit dem Tierhalter vereinbart, dass ein bis zwei weitere Artgenossen auf die Weide gebracht werden. Wagenblatt sagt, dass er Merle eigentlich schon zu Gesellschaft habe verhelfen wollen. Aufgrund der starken Regenfälle der vergangenen Wochen habe er jedoch keinen Viehanhänger einsetzen und daher auch keine Kühe transportieren können. Das werde er aber nun bei dem gefrorenen Boden rasch nachholen, verspricht er. Vorher sei allerdings noch ein Routinetermin mit dem Tierarzt am Donnerstag geplant.

Wasser und Futter – vor allem Heu und Stroh, gelegentlich auch Treber (Braumalz-Rückstände), den er vom Landauer Bierprojekt beziehe sowie Äpfel, bekämen alle seine Rinder täglich, versichert Wagenblatt. Etwa ab März kämen sie wieder ohne Zufütterung aus.

Wagenblatt berichtet, dass die Rinder für ihn kein Hobby, sondern ein Nebenerwerb (neben Ferienwohnungen) sind. Er wolle die Herde auf bis zu 40 Tiere vergrößern, von denen er jährlich sechs bis acht schlachten lassen wolle. Die Fleischerzeugung sei das hauptstandbein, er hoffe aber auch darauf, die Tiere für beweidungsprojekte einsetzen zu können. Früher habe er mit seinen Schafen im Auftrag der Struktur- und Genehmigunsgdirektion Naturschutzflächen gepflegt; er hoffe, dass er zusammen mit dem Umweltamt der Stadt auch Beweidungsprojekte zum Freihalten ökologisch wertvoller Flächen einsetzen könne.

Vermarkten will Wagenblatt das Rindfleisch selbst. Er habe bereits einen festen Kundenstamm im Bekannten- und Freundeskreis aufgebaut, den er über E-Mail-Verteiler erreichen könne. Weitere Anfragen seien möglich.

Kontakt

juergen.wagenblatt@t-online.de