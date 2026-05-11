Zum fünften Pfälzer Alpakafest lädt das Weingut Stefan Kuntz am Pfingstwochenende, 23. und 24. Mai, nach Mörzheim ein. An beiden Tagen erwartet die Besucher laut Ankündigung ab 11 Uhr ein Programm mit regionaler Kulinarik, Handwerk, Bauernmarkt und Begegnungen mit den Tieren. „Ein Highlight sind unsere Alpaka- und Schaf-Schur- und Hundehüte-Vorführungen“, heißt es in der Mitteilung des Weinguts. Auch der Bauernhof könne besichtigt werden – inklusive Informationen und Angebote für Schüler. Der Eintritt ist frei. Abends schließt sich jeweils eine Party an, unter anderem mit den Electrosounds von Ohral. Alle Infos im Netz unter www.weingutkuntz.de.