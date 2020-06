„Wenn das Zebra Bauchweh hat“ lautet der Titel einer Zooführung am Sonntag, 19. Juli, ab 11 Uhr. Zootierärztin Henrike Gregersen erklärt, wie der Zoo mit kranken Tieren umgeht, die scheu sind und Menschen manchmal auch gefährlich werden können, wie zum Beispiel der Sibirische Tiger, Seebären oder Schimpansen. Sie erklärt, welche vorbeugenden Maßnahmen und Routineuntersuchungen es bei den einzelnen Zootieren gibt, wie Medikamente verabreicht werden und welche Behandlungen möglich sind. Weil Corona-Regeln einzuhalten sind, ist eine Anmeldung nötig unter Telefon 06341 137002 oder 137011 sowie per E-Mail (mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer) an zoo@landau.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Gäste der Führung sind verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.