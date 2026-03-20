Tiefflüge von Militärflugzeugen haben am Donnerstag in der Südpfalz zu mehreren Notrufen geführt. Nach Angaben der Polizei Edenkoben waren die Überflüge im Zuge eines feierlichen Gelöbnisses der Bundeswehr im Stadion Wrede in Germersheim angekündigt. Dennoch meldeten sich zahlreiche besorgte Bürger. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten bietet das Luftfahrtamt der Bundeswehr unter der kostenfreien Rufnummer 0800 8620730 oder online unter s.rlp.de/Tiefflug.