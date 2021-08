Der Verein Südliche Weinstraße Herxheim ist froh, dass das Schoppenbähnel wieder Fahrten anbieten darf. Es gibt noch freie Plätze für folgende Touren: für die „Rollende Weinprobe – Friday-Night-Edition“ am 27. August von 17.30 bis 21.30 Uhr sowie für die Südpfalzrundfahrt am Samstag, 28. August, von 14 bis 18 Uhr. Tickets für jeweils 39 Euro gibt es beim Verein SÜW Herxheim im Rathaus, unter Telefon 07276 501107 oder per E-Mail an verein-suew@herxheim.de.