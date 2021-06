Am Donnerstag, 24. Juni, macht ein ganz besonderer Tour-Bus in Landau Station. Mit an Bord: Tickets für fünf außergewöhnliche Open-Air-Konzerte der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier. Sie bilden den Höhepunkt einer großangelegten Aktion der Volksbanken Raiffeisenbanken und der deutschen Kult-Band. Deutschlandweit sind Macher, Fans und Hoffnungsträger aufgerufen, in kurzen Videobotschaften zu teilen, was sie nach vorne schauen und zuversichtlich sein lässt. „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.“ Das ist der Leitgedanke. Unter allen Teilnehmern werden rund 5000 Tickets für die exklusiven Open-Air-Konzerte der Fantastischen Vier verlost, wie die VR-Bank Südpfalz mitteilt. In Landau haben Fans am Donnerstag von 10 bis 15 Uhr in der Badstraße vor der VR-Bank Südpfalz die Chance, ihre Zuversichtsbotschaften direkt im „Ticket-Bus“ aufzunehmen und gleich vor Ort zweimal je zwei Tickets für eines der begehrten fünf „Morgen kann kommen“-Konzerte im September zu gewinnen. Infos unter www.vrbank-suedpfalz.de.