Am Landauer Rathaus wird am Mittwoch, 10. März, zur Erinnerung an den tibetischen Volksaufstand 1959 die Tibet-Flagge gehisst. Traditionell informiert die Tibet-Initiative Landau am Vorabend bei einer Veranstaltung über Tibet. Diesmal ist die Begegnung nur online via Zoom möglich, teilt die Initiative mit. Zuschalten können sich Interessenten am Dienstag, 9. März, 20 Uhr. Ein Trailer soll neugierig machen auf den Film „Woman of Tibet“, der im Herbst gezeigt werden soll. Professor Ingo Kennerknecht hält ein Referat „Chinas neue Seidenstraße“. Infos unter.