Die Grafik „Das ganze Land geht vor die Hunde“ ist hochaktuell. Das meint Edelgard Schneider-Jahn aus dem Vorstand des Landauer Thomas-Nast-Vereins. Das Bild treffe „die heutige Lage in den USA und anderen Nationen mit dem Nagel auf den Kopf“. Die beiden letzten Zeilen des integrierten Texts, einem Auszug aus einer Rede des dargestellten Senators Allan Thurman aus Ohio, lautet: „Wir brauchen eine stärkere Regierung. Es stellt sich die Frage, ob die Stärke unserer zukünftigen Regierung von der Zuneigung der Menschen bestimmt wird oder die Stärke ist, die Despoten und ausschließlich Despoten anwenden.“ Auf den zweiten Blick allerdings offenbare sich die Karikatur Nasts als spöttischer Seitenhieb auf den demokratischen Senator, der damals, nach seiner Wahlniederlage, (siehe den Zettel in seiner Manteltasche „Out of Office“) sprichwörtlich nur noch Reden vor einer Ansammlung von Hunden in einer Ecke hält, schreibt Schneider-Jahn. Der Karikaturist und Journalist Nast wäre am Sonntag 180 Jahre alt geworden. Auf den aus Landau stammenden Wahl-New-Yorker geht auch das moderne Bild des Weihnachtsmanns zurück.