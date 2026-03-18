Der Thomas-Nast-Verein setzt sich dafür ein, dass nicht nur Oberstufenklassen, sondern auch Grundschüler vom Leben und Wirken des Landauer Karikaturisten erfahren.

Die Kenntnisse der Kinder in den ersten vier Klassen dürften sich nicht nur auf Thomas Nasts Nikolauszeichnungen beschränken, erklärt die Vereinsvorsitzende Gudrun Stübinger-Kohls in einem Schreiben an die Schulleitungen der Landauer Grundschulen und der Ortsgemeinden. Ein Unterrichtskonzept zum Thema „Thomas Nast – ein Karikaturist und Nikolauszeichner“ liege zur Verbreitung in den Grundschulen vor. Schüler würden von Nasts schwieriger Kindheit erfahren und die Karikatur als kritische Zeichnung an ausgewählten Beispielen kennenlernen.

Hans-Joachim Schatz, Vorstandsmitglied des Thomas-Nast-Vereins, hat Stübinger-Kohls zufolge den Unterrichtsentwurf zum Thema Thomas Nast für das dritte und vierte Schuljahr ausgearbeitet und ihn in der Grundschule Wollmesheimer Höhe und der Thomas-Nast-Grundschule erprobt. Dabei habe sich gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler die von Nast gezeichneten Illustrationen vor dem Hintergrund heute aktueller Themen wie Umweltverschmutzung oder Benachteiligung und Ausgrenzung verstehen und erklären konnten.

Wie es in dem Schreiben der Vereinsvorsitzenden weiter heißt, stimmen die Ziele des Unterrichtskonzepts, das im Zeichen der Wertevermittlung stehe, mit den Aussagen der rheinland-pfälzischen Grundschulordnung überein. Danach sollen Grundschüler angeleitet werden, ihre Meinung zu äußern und für ein friedliches Miteinander einzutreten. Illustrationen von Thomas Nast könnten dazu beitragen. Bei Interesse und entsprechender Anfrage stellt der Thomas-Nast-Verein das Unterrichtskonzept mit Illustrationen Grundschulen zur Verfügung.