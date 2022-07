Landrat Dietmar Seefeldt hat dem SPD-Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler die Silberne Wappennadel des Landkreises Südliche Weinstraße verliehen. Hitschler, der in Herxheimweyer aufwuchs und in Hainfeld lebt, erhält die Auszeichnung als Anerkennung für sein politisches Engagement im Landkreis.

„Als Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung sind Sie, gerade in diesen sicherheitspolitisch so herausfordernden Zeiten, ein gefragter Gesprächspartner mit vollem Terminkalender. Dass Sie heute hier sein können, verdeutlicht, dass Sie trotz aller Verantwortung im Bund die Südpfalz im Herzen tragen und der Südlichen Weinstraße verbunden sind“, freute sich der Landrat über den Besuch im Kreishaus. Es ist Tradition, dass aus dem Kreistag ausgeschiedene Mitglieder diese Ehrung erhalten. Hitschler gehörte dem Gremium seit 2014 an. Ende 2021, nach seiner Berufung zum Parlamentarischen Staatssekretär, legte Hitschler sein Mandat im Kreistag nieder.