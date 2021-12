Der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) ist am Dienstag in einer Videokonferenz zum Präsidenten des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz gewählt worden. Er wird Nachfolger der ehemaligen Landrätin Beate Läsch-Weber (CDU), die Ende 2022 in Ruhestand geht. Hirsch betonte gegenüber der RHEINPFALZ, seine neue Funktion sei weiterhin ein Amt mit kommunaler Orientierung. Denn Sparkassen mit ihrem öffentlichen und gemeinwohlorientierten Auftrag seien seit über 250 Jahren ureigener Ausdruck der kommunalen Daseinsvorsorge. Der scheidende Oberbürgermeister unterstrich auch, er sei dankbar für so vieles, „das ich in und für Landau gestalten konnte“. Er werde dafür Sorge tragen, dass die künftige Stadtspitze beste Bedingungen für einen guten Start am 1. Januar 2023 vorfinde und sich bis 31. Dezember 2022 mit voller Kraft für die Landauer einsetzen. In Landau wird also im kommenden Jahr ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Der erste Kandidat steht schon fest: Es ist der grüne Beigeordnete Lukas Hartmann. Hirsch wird am Abend den Landauer Stadtrat informieren.