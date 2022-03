Für Sonntag, 27. März, lädt Oberbürgermeister Thomas Hirsch die Landauer zum Frühlingsempfang auf den Rathausplatz ein. Die Outdoor-Veranstaltung ersetzt den im Januar coronabedingt abgesagten Neujahrsempfang. Mit von der Partie: Das Duo Neonlicht mit Nadine Ellrich und Lokalmatador Julian Fiege. Die beiden haben mit ihrem Hit „Sie hat den Look“ die deutschen Schlagercharts im Sturm erobert.

Nach Mitteilung der Stadtverwaltung beginnt der Empfang um 11 Uhr. Bereits ab 10.30 Uhr spielt die Stadtkapelle Landau ein „Warm-up-Konzert“. Später folgen die Ansprache des Oberbürgermeisters und der Auftritt des Schlager-Duos Neonlicht. Bei der Veranstaltung wird Thomas Hirsch auch die städtische Ehrennadel an vier Personen überreichen. Für Essen und Trinken sorgen das städtische Büro für Tourismus und die lokale Gastronomie rund um den Rathausplatz. Nach dem Empfang des Oberbürgermeisters ist ab 14 Uhr zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ein Lätare-Umzug mit Hansel-Fingerhut-Spiel und Winterverbrennung.

Corona nicht überwunden

Der Stadtchef mahnt weiterhin zur Vorsicht. Angesichts dieser und weiterer Veranstaltungen wie etwa dem deutsch-französischen Bauernmarkt und dem verkaufsoffenen Sonntag am 3. April dürften die Landauer nicht „übermütig“ werden. „Wir freuen uns über die ersten Frühlingsboten in der Südpfalz und gleichzeitig die Lockerungen, die seit wenigen Tagen in Rheinland-Pfalz gelten. Die Corona-Lage ist aber noch nicht überwunden. Deswegen auch meine wiederholte Bitte, die unterschiedlichen Impfangebote und Testmöglichkeiten in unserer Stadt weiter in Anspruch zu nehmen und Vorsicht sowie Rücksicht walten zu lassen.“