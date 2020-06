SÜDPFALZ. „Es ist gut, dass die Grenzkontrollen enden.“ Erleichtert reagiert der CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart aus Jockgrim, auf den Beschluss des Kabinetts am Mittwoch in Berlin, die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Frankreich am 15. Juni zu beenden.

Angesichts des Infektionsgeschehens sei dies folgerichtig. Seit dem 16. Mai waren die Grenzübergänge wieder geöffnet. Es wurde lediglich noch stichprobenartig kontrolliert. Gebhart wie auch andere südpfälzische Abgeordnete aus Bundestag und Landtag hatten sensibel auf die Entwicklung im Grenzland reagiert.

Die SPD-Abgeordneten Thomas Hitschler aus Hainfeld (Bundestag) und Alexander Schweitzer aus Bad Bergzabern (Landtag) hatten Bundesinnenministerin Horst Seehofer (CSU) Mitte Mai aufgefordert, sich selbst ein Bild an der Grenze zu machen. Elsässer waren beschimpft und beleidigt worden, wenn sie über die Grenze kamen, was viele als Berufspendler weiterhin durften. Hintergrund waren die anfänglich sehr hohen Infektionszahlen im Elsass.

Thomas Gebhart betont: „Die Grenzschließungen und -kontrollen waren für alle, denen die deutsch-französische Freundschaft am Herzen liegt, eine bittere Erfahrung. Wir müssen mit Blick auf die Zukunft aus den Erfahrungen lernen und uns künftig innerhalb der EU in diesen Fragen besser abstimmen und koordinieren.“