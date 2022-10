Das Pfalzklinikum Klingenmünster bietet in seinen neuen Räumen in der Paul-von Denis-Straße 2b eine Therapiegruppe für Patienten, die nach einer Corona-Erkrankung an Long Covid leiden. Die Treffen im Landauer Ambulanz Zentrum des Pfalzklinikums sind donnerstags von 13.30 bis 15 Uhr. Ein Einstieg in die Gruppe für neue Patienten ist zu jeder Zeit möglich, heißt es in einer Pressemitteilung. Teilnahmevoraussetzung ist eine Heilmittelverordnung für Ergotherapie (Muster 13) mit dem Hinweis „psychisch-funktionelle Behandlung“. Kontakt ist möglich über Heike Reichert, Telefon 06349 9000-5210750, Mail: heike.reichert@pfalzklinikum.de, oder Marion Persch, Telefon 06349 900-1081, Mail marion.persch@pfalzklinikum.de.