Die Straße „Am Sportplatz“ wird auf Wunsch aus der Bürgerschaft künftig „Theo-Klein-Straße“ heißen. Der Beschluss des Rats wird zum 8. August umgesetzt, teilt die Verwaltung mit. Der Spielwarenfabrikant wäre an diesem Tag 100 Jahre alt geworden. Mit dem Namen Theo Klein ist der Aufstieg der Ortsgemeinde Ramberg und dem daraus resultierenden Wohlstand in den letzten Jahrzehnten eng verbunden. Die Firma Theo Klein Spielwarenfabrik hat Ramberg weit über seine Grenzen hinaus bekannt gemacht. Als global tätiges Unternehmen ziert der Firmensitz Ramberg die Korrespondenz wie auch die Produktverpackungen, heißt es in einer Mitteilung.