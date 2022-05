Anlässlich des Europatags 2022 hat Christine Schneider (CDU), Mitglied des Europäischen Parlaments, dem überzeugten Europäer Theo Kautzmann (CDU) am Montag in Landau die Europamedaille verliehen. Die Auszeichnung würdigt die Verdienste des 74-Jährigen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 24 Jahre Mitgliedschaft im Oberrheinrat – 2018 war er dessen Präsident – und sein langjähriges Engagement für Landau und die Südpfalz immer mit der Europäischen Einstellung hätten ihn für diese Auszeichnung prädestiniert, schreibt die Edenkobenerin in einer Mitteilung.

„Wenn wir unser Augenmerk auf die jetzige Situation des vereinten Europas richten, müssen wir den Zusammenhalt neu denken, bewahren und für ihn kämpfen, so wie Theo Kautzmann das immer schon als Beispiel vorgelebt hast“, unterstrich Schneider. Oberbürgermeisten Thomas Hirsch (CDU) bezeichnet ihn laut Mitteilung als Brückenbauer oder Vorbild. Auch der Oberbürgermeister-Kandidat Dominik Geißler (CDU) zählte zu den Gratulanten. Für ihn ist ein Vorbild für die Umsetzung des Europäischen Gedankens.