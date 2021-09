In den kommenden Wochen bietet das Biosphärenreservat Pfälzerwald Exkursionen zu unterschiedlichen Themen an. Los geht es am Samstag, 25. September, von 14 bis 18 Uhr in Siebeldingen mit der geführten Tour „Neue Rebsorten – alte Krankheiten“. An den darauffolgenden Wochenenden gibt es weitere Themen-Touren, unter anderem zu den Auswirkungen der Klimakrise im Pfälzerwald, zum Reich der Weidetiere, Honigbienen und Luchse sowie zum Thema Bäume. Weitere Informationen gibt es unter www.pfaelzerwald.de/termine. Um Anmeldung per E-Mail an info@pfaelzerwald.bv-pfalz.de oder telefonisch unter der Nummer 06325 95520 wird gebeten.