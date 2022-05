Landauer Studierende führen das Stück „Wir sind die Guten (Shoot/Get Treasure/Repeat)“ des britischen Dramatikers Mark Ravenhill zu verschiedenen Facetten des Terrors auf.

Die Schauspieler haben das Fach „Darstellendes Spiel/Theater“ der Universität in Landau belegt und sind am 12. und 13. Mai, jeweils 20 Uhr, im Gloria Kulturpalast zu sehen. Der Titel „Wir sind die Guten“ kann als kritischer Verweis auf die Rechtfertigung des westlichen „Kriegs gegen den Terror“ in Afghanistan verstanden werden.

Mit dem Theaterstück eröffnet die Friedensakademie Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der New York University und dem ZKW (Zentrum für Kultur- und Wissensdialog) der Universität in Landau das Kultursommerprojekt „Ostwind # Krieg und Frieden“. Karten zu 10 Euro (ermäßigt für Studierende 5,- Euro) können per Mail reserviert werden unter: wirsinddieguten-tickets@gmx.de; sie sind auch an der Abendkasse erhältlich.