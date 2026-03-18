Im Dorfgemeinschaftshaus Bornheim spukt es gewaltig. Denn in der neuen Komödie der Theaterstörche, „Drei Geister für Charlène“, treiben Geister in einer Villa ihr Unwesen.

In seiner Ballade „Der Zauberlehrling“ dichtete Johann Wolfgang von Goethe schon 1797: „Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.“ Ähnlich ergeht es einer Hausbesitzerin in der Komödie „Drei Geister für Charlène“: Seit vielen Jahren spuken drei Geister in einer alten, verlassenen Villa. Immer wieder vertreiben sie mit ihren Spukkünsten potenzielle Käufer des Hauses. Doch die Eigentümerin der Immobilie, Charlène Meier, hat keine Lust mehr auf das Spiel – sie will das Anwesen ein für alle Mal loswerden. Um die Plagegeister zu vertreiben, engagiert sie zwei „professionelle“ Geisterjäger.

Damit steht das Geister-Trio vor neuen Herausforderungen. Denn auch längst vergessene persönliche Geheimnisse kommen ans Licht. Schaffen es die junge Edeldame, der Feldmarschall und der Filmstar, ein letztes Mal zusammenzuhalten – oder ist das Spukleben bald vorbei?

Ungewöhnliches Trio spukt gemeinsam

Die drei Geister könnten unterschiedlicher nicht sein. Da ist Franky, ein Filmstar aus den 1950er Jahren, der stilecht in schwarzer Lederjacke und mit viel Pomade im schwarzen Haar auftritt. Die Rolle übernimmt Patrick Winkelblech, der kurzfristig für seinen erkrankten Vater Harald einsprang. In kurzer Probenzeit konnte Winkelblech die Rolle überzeugend verinnerlichen.

Der zweite Geist ist ein Feldmarschall aus dem 19. Jahrhundert. Wenn man den Offizier in seiner schneidigen Uniform mit Schwert und Pickelhaube und dem für die Zeit typischen gezwirbelten Schnäuzer sieht, authentisch gespielt von Marco Defiebre, fühlt man sich in Kaiser Wilhelms Zeiten zurückversetzt.

Und dann ist da Anna, eine junge Edeldame aus dem 18. Jahrhundert, gespielt von der 21-jährigen Celine Gärthöffner. Schon 1732 verlor Anna ihren angeblich innig geliebten Mann, dem sie bis heute nachtrauert, obwohl sie ihn, wie Franky sagt, vermutlich selbst um die Ecke gebracht hat. „Teenie-Gespenster sind der absolute Horror“, stellt Franky fest.

Viel Lärm um die Villa

Die resolute Villeneigentümerin Charlène Meier verkörpert Nadine Frech, die schon in den letzten Jahren in verschiedenen Rollen begeisterte. Herrlich, wie sie dem Investor gegenüber als Dame von Welt im angestrengten Hochdeutsch auftritt, während sie ihre Putzfrau im kräftigen Pfälzisch abkanzelt. Die Reinigungskraft Frau Zollberger, die mit ihren Einwendungen die Verkaufspläne ihrer Chefin ständig konterkariert, spielt Clara Koch. Die 18-Jährige überzeugt durch Natürlichkeit und dem der Rolle eigenen Pfälzer Charme.

Den Investor Herr Walter, im schwarzen Anzug fast im Mafiastil, verkörpert Sascha Hunsicker. Nach außen gibt er sich als seriöser Geschäftsmann, der den Preis drücken und die Villa anschließend abreißen lassen will. Den hinterlistig-fiesen Charakter nimmt man ihm sofort ab.

Keine Meister ihres Fachs

Die „professionellen“ Geisterjäger Fabienne und Tobias haben mit Profis wenig gemein. Miriam Föhr glänzt als Jägerin, die nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte ist. Jens Obenland gibt Tobias, der sich bislang in verschiedenen Geschäftsmodellen versuchte, ohne je etwas auf die Reihe zu bekommen. Obenland sollte ursprünglich nur Regie führen, übernahm dann die für Patrick Winkelblech vorgesehene Rolle, nachdem dieser zu Franky wurde. Sein schwäbischer Akzent verleiht der Figur zusätzlichen Charme.

Als Souffleuse hilft Hedi Güntermann über eventuelle Hänger hinweg, während Alexander Siegmund für die Technik verantwortlich ist. Bei der Gestaltung des Bühnenbildes wirkten alle Darsteller mit. Neben drei großen Wandbildern der Geister fällt besonders die Tapete im Stil des 17./18. Jahrhunderts ins Auge; Teil des Bühnenbildes ist ebenso ein Röhrenradio aus den 1950er-Jahren, eine alte Kommode, ein Salontisch und ein in die Jahre gekommener Plüschsessel.

Info

„Drei Geister für Charlène“ von Joel Müller im Dorfgemeinschaftshaus Bornheim, Aufführungen am Samstag, 21. März, um 20 Uhr, Sonntag, 22. März, um 19 Uhr, Freitag, 27. März, um 20 Uhr, Samstag, 28. März, um 20 Uhr, Sonntag, 29. März, um 19 Uhr. Karten gibt es für zehn Euro am 22. März, jeweils von 11 bis 12 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus . Telefonische Reservierungen und weitere Infos auch unter der Telefonnummer 06348 7174 (ab 18 Uhr).

