Noch am morgigen Sonntag, 4. September, können Besucher sich auf einen den Theaterspaziergang in Gleiszellen-Gleishorbach begeben, der durch das Dorf und in die Weinberge hinein führt. Unter der Mitwirkung bekannter Künstler und Künstlerinnen aus der Region werden verschiedene Länder des Ostens als Mikrokosmos erlebbar gemacht. Tanz, Musik und Schauspiel sind auf Kleinst-Paletten-Bühnen zu sehen. Die Veranstaltung findet im Freien statt und der Rundgang dauert etwa 2,5 Stunden. Termine sind am Sonntag um 12, 13, 14 und 15 Uhr. Karten gibt es noch an der Tageskasse und kosten 16 Euro. Die Aufführungen beginnen beim Weingut Meyer in der Winzergasse 4 in Gleizellen.