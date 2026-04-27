Mit vier verschiedenen Bühnenstücken warten das WWP-Theater (Work with People Theater) und die Freilichtbühne Dörrenbach diesen Sommer auf.

Unterschiedliche Stücke für Kinder und Erwachsene sind zu sehen. Den Anfang macht am Samstag, 23. Mai, ab 17 Uhr ein emotionales Abenteuer für die ganze Familie. Das Familientheaterstück „Alles steht Kopf“ ist für Kinder ab sieben Jahren. Es zeigt mit Humor, bunten Kostümen und viel Musik die Gefühlswelt der Kinder und deren Akzeptanz. Einlass ist ab 16 Uhr.

Ein weiteres „Glücks“-Projekt ist am Mittwoch, 6. Juni, auf der Bühne zu sehen. Da spielen Kinder für Kinder kein klassisches Theaterstück; die Nachwuchstalente zwischen acht und zwölf Jahren geben ihr bisher Gelerntes dem Publikum preis und probieren sich aus – ein Querschnitt aus dem Leben der Kinder-Theatergruppe Dörrenbach. Beginn ist um 10 Uhr, Einlass ab 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls am 6. Juni ist die Bühne frei für alle, die sich ausprobieren wollen auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) heißt es: Willkommen beim Impro-Theater. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.

Das letzte Freilichtbühnen-Stück „Fait Gaffe // you too“ ist ein sozialkritisches Stück für Erwachsene. Die Ankündigung verspricht ein intensives Theatererlebnis am 28. August, 19 Uhr, über Gewalt an Frauen. Die Einnahmen gehen an soziale Projekte in der Region. Einlass ist ab 18 Uhr. Danach laden die Schauspieler zu einer offenen Gesprächsrunde ein. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Noch Fragen?

Tickets und Infos unter www.wwp-theater.de.

