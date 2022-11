Die Arzheimer Theatergruppe „Unnerm Kalmitl“ bereitet ihren nächsten Auftritt vor. In „Ruth ruht“ will das Ensemble zeigen, dass das Chaos beherrscht werden kann. Die Proben gehen nicht reibungslos über die Bühne.

Auch wenn die aktuellen Krisen wie Corona, der Ukraine-Krieg und die Energiekrise vordergründig im Stück „Ruth ruht“, das Regisseur Jochen Bonnemann für die Arzheimer Theatergruppe geschrieben hat, nicht auftauchen, so sind sie doch allgegenwärtig. Das Stück fängt harmlos an: Max Still, Leiter einer kleinen Werbeagentur, gespielt von Jonas Martz, ärgert sich über Ruth, seine rechte Hand, gespielt von Svenia Bonnemann, die ihm sowohl die Wäsche wäscht wie auch den Terminkalender organisiert. Es kommt zu einem handfesten Streit und Ruth beschließt, Max für anderthalb Stunden das tägliche Chaos selbst bewältigen zu lassen. Ruth ruht – und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Mit viel Bedacht hat Bonnemann die einzelnen Charaktere des Stückes beschrieben, denn er kennt die Stärken seiner Schauspieler. Er weiß, wer welche Rolle spielen kann – seien es die beiden jungen Basti Wagenblatt und Joseph Bonnemann, die Max Stills Kinder sind, oder die beiden extrovertierten Teenies Moriticia und Draconia, gespielt von Johanna Klundt und Leni Fliehmann. Diese und viele weitere Akteure schaffen es, Chaos zu erzeugen, das Ruth, wieder erwacht, zu beherrschen weiß. Das Stück greift, wie schon die anderen sieben Stücke zuvor, auch aktuelle Arzheimer Themen wie die Versiegelung der Landschaft durch den „Hartmann-Boulevard“ auf.

Auf Ausfälle vorbereitet

Die Probetage sind auch vom Chaos geprägt; denn ein Schauspieler ist an Corona erkrankt und kann eine Woche vor der Premiere nicht zur Probe kommen. Unsicher ist auch, ob Rosi Brandenburger mitspielen kann. Sie lebt mit ihren Beeinträchtigungen in einer Wohngruppe des Bethesda und ist 2019 zur Arzheimer Theatergruppe gestoßen. Wenn es Hinweise auf eine Corona-Infektion gibt, darf Brandenburger die Einrichtung nicht verlassen, auch wenn sie als Uta von Halbach eine wichtige Rolle übernommen hat. Damit das Chaos beherrschbar bleibt, hat Bonnemann vorgesorgt: Einige Rollen sind doppelt besetzt, einige Schauspieler können, wenn notwendig, zwei Rollen spielen. Bonnemann hat dies bereits beim Schreiben des Stückes berücksichtigt.

Es scheint in diesem Jahr auch schwieriger zu sein, Helfer für die sechs Theaterabende zu finden. Einige, die früher spontan bereit zum Helfen waren, zögern, weil sie sich noch nicht in das gefüllte Dorfgemeinschaftshaus trauen. Dabei werden die Stühle mit mehr Abstand gestellt, erklärt Ute Kissel bei einem Probenabend, den die RHEINPFALZ vorab besuchen konnte. Natürlich können Besucher auch mit Maske kommen, verpflichtend ist das Tragen einer Maske aber nicht. Pro Abend werden 170 Karten verkauft – rund 30 Karten pro Abend weniger als in den Vor-Corona-Jahren.

Info

Karten für die sechs Vorstellungen am 12., 18., 19., 25. und 26. November um 19.30 Uhr und am 27. November um 16.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen können bei Alexander Hieb unter Telefon 06341 6203003 oder bei Dieter Born unter Telefon 0171 5435570 für je 10 Euro bestellt werden.