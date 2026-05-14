Wo früher Verdächtige befragt wurden, werden heute Menschen mit Stimmstörungen therapiert: Die Logopädiepraxis Fohrn ist in die ehemalige Polizeiwache in Landau gezogen.

Ein schalldichter Raum. In der Mitte ein Tisch. Auf der einen Seite des Tisches sitzt eine Person, die sprechen soll, auf der anderen eine Person, die sie dazu bringt. So viel scheint sich im Verhörraum der ehemaligen Polizeiwache im Westring in Landau auf den ersten Blick nicht verändert zu haben. Schaut man auf die kindgerechte und einladende Gestaltung des Raumes, wird aber schnell klar: Hier werden keine Verbrecher mehr verhört, hier wird therapiert. Denn im ehemaligen Gebäude der Polizei findet sich jetzt die Logopädiepraxis Fohrn. Der Raum ist einer von zwölf Therapieräumen auf zwei Etagen.

Die Praxis, die Marion Fohrn mit ihrem Lebensgefährten Rainer Weisensee betreibt, ist von der Königstraße in den Westring umgezogen. Mehr Platz, um künftig mehr Therapeuten beschäftigen zu können, war das Ziel, das bereits vor der offiziellen Eröffnung am vergangenen Samstag Früchte getragen hat. „Wir haben dieses Jahr bereits sechs neue Therapeuten, die entweder schon da sind oder im Laufe des Jahres bei uns anfangen“, sagt Weisensee. Aktuell arbeiten acht Therapeuten in Landau und sechs weitere in einer weiteren Praxis in Bellheim.

Lange Patientenwarteliste

Dennoch sind Fohrn und Weisensee bereit, weitere Therapeuten einzustellen. Die Patientenwarteliste ist nämlich lang. Und es kommen immer wieder neue Patienten auf die Praxis zu, wie Weisensee verrät. „Wir haben etwa ein Drittel Kinder, ein Drittel ältere Leute mit Schlaganfall, Herzinfarkt, Demenz oder ähnlichen Erkrankungen und ein Drittel Menschen mit Behinderung, Erwachsene mit Stimmstörungen oder zum Beispiel Transmenschen, die ihre Stimme verändern wollen.“ Neurologische Fälle und Menschen mit Behinderung bleiben in der Regel lange Patienten in der Praxis. Liege ein leichtes Störungsbild vor, etwa eine Artikulationsstörung oder ein Wortschatzaufbau, könne die Therapie nach ein bis zwei Jahren abgeschlossen sein, sagt Fohrn. „Es gibt dafür aber keinen Maßstab.“

Da viele Therapeuten der Praxis bereits über 20 Jahre in dem Beruf arbeiteten, gebe es für jedes Gebiet Spezialisten. Auch Babys mit Schluckstörungen werden in der Praxis behandelt. „Wir machen dann zum Beispiel spezielle Ansaugübungen, stärken die Sinnesorgane, setzen spezielle Löffel oder Saugteile für Schnuller ein“, erklärt Fohrn. Auch Fußreflexzonenmassagen hätten besonders bei Babys bereits zu großem Erfolg geführt.

Anlaufstelle für junge Therapeuten

Fohrn, die selbst seit 36 Jahren als Logopädin arbeitet, sieht ihre Praxis auch als Anlaufstelle für junge Therapeuten, die gerade aus der Ausbildung kommen. Sowohl sie selbst als auch die anderen erfahrenen Mitarbeiter nehmen sich zum Teil mehrere Monate Zeit, um Neuankömmlinge einzuarbeiten. „So lange, bis sie eben so weit sind“, sagt sie.

Fohrn kommt ursprünglich aus Düsseldorf und hatte zuvor in Regensburg ihre eigene Praxis. Da sie wieder näher an die Heimat wollte, zog es sie 2019 in die Pfalz. Damals therapierte sie noch alleine. „Mir war aber klar, dass ich eine neue Praxis nicht allein eröffnen wollte“, sagt sie. Also stieg ihr Partner Weisensee ein, der zuvor in der Touristikbranche, als Unternehmensberater und in der Entwicklungshilfe tätig war und nun die Verwaltung übernimmt.

KI-Agenten helfen in der Praxis

Unterstützung bekommen sowohl die beiden als auch die weiteren Therapeuten der Praxis von sogenannten KI-Agenten. Fohrn und Weisensee besuchten eine dreimonatige Ausbildung zum Thema Künstliche Intelligenz und schlossen sich mit einem Start-up-Unternehmen zusammen, das für die Praxis für unterschiedliche Bereiche jene Agenten programmierte. „Es gibt zum Beispiel einen Agenten, der den Therapeuten bei der Therapievorbereitung unterstützt und Vorschläge zur Behandlung liefert“, sagt Weisensee. Außerdem gebe es den Agenten Carlos, der sich um alles rund um die E-Autos, die Mitarbeiter für Hausbesuche nutzen, kümmert, Juri für rechtliche Fragen, Bea als Anrufbeantworter und Alina, die als Sekretärin Gespräche transkribiert und strukturiert. Alles sei datenschutzkonform. Das Start-up installierte zudem eine Software, die es den Therapeuten ermöglicht, Arbeitstage, -zeiten und Urlaub komplett frei zu gestalten.

Neben den Praxen in Landau und Bellheim sind die Therapeuten auch im Bethesda in Landau tätig. Besonders Fohrn selbst ist dort immer wieder aktiv. „Das sind meistens spannende Fälle, wie Menschen ohne Kehlkopf oder mit etwas Neurologischem“, sagt sie.