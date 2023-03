Bauland in Stadtdörfern wird teurer

Auch wenn Landau neue Baugebiete in Südwest und den Stadtdörfern plant, so ist doch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eine der zentralen Herausforderungen der Stadtpolitik in den nächsten Jahren. Darin sind sich die Kommunalpolitiker einig.

Die Lichter bleiben bald aus

Für das Team um den Edenkobener Unternehmer Alexander Kurz neigt sich das Gastspiel am Landauer Landesgartenschaugelände dem Ende zu. Vier Monate hatten die Gaumenfreunde der Lokalität neues Leben eingehaucht. Eine Fortsetzung hätten sie sich gut vorstellen können.

Geschwister in getrennten Kitas

Sollte eine Kita Kinder vorrangig aufnehmen, welche schon Geschwister in der Einrichtung haben? Die Gemeinde Edesheim hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Einige Eltern fordern nämlich eine Änderung. Die Situation ist allerdings verzwickt.

Als Jahrgangsbester die Branche verlassen

Janik Strohbeck hat die Meisterfeier der Handwerkskammer in der Landauer Festhalle sausen lassen. Seine Ehrung hat er verpasst. Der junge Mann steigt nur noch selten aufs Dach. Die Gründe, die er dafür nennt, sind nicht leicht von der Hand zu weisen.

Stadtwerke setzen auf Lobby-Verband

Die Energieversorgung soll sich in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Die Stadtwerke müssen vorbereiten. Dazu setzen sie auf die Unterstützung eines Verbands der Gasindustrie. Es gibt Kritik.

Rücktritt von Bürgermeister gefordert

„Wann nimmt der Kandler Bürgermeister endlich seinen Hut?“, fragt Volker Blatsch (Freie Wähler Kandel), Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kandel. Es geht um die Entwicklung rund um einen Rechtsstreit der Stadt und der Prüfung der Kosten durch den Rechnungshof.

Skifahrer achten auf Nachhaltigkeit

Die Skisaison ist fast zu Ende. Wintersportler motten ihre Ausrüstung wieder ein. Auf dem Berg zeigt sich der Klimawandel deutlich: Gletscher schmelzen, die Schneefallgrenze steigt. Wie Skiclubs mit Kritik umgehen.