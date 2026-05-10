Sprit-Schock an der Zapfsäule: Seit dem Iran-Krieg sind die Preise rasant gestiegen. Auch an Tankstellen in der Südpfalz erleben Mitarbeiter täglich Frust – und Verständnis.

„Mittags wird’s oft teurer – das spüren die Leute sofort“, sagt Frank Gab und blickt über die Zapfsäulen der Gillet-Tankstelle in Landau. Immer wieder rollen vereinzelt Autos an. Die Fahrer schauen vor dem Anfahren der Zapfsäule auf das große Display mit den Preisen. Frank Gab ist bei Gillet-Obi-Baumarkt stellvertretender Marktleiter und der Tankstellenchef. Mit dem siebenköpfigen Tankstellen-Team, darunter seine Tochter Aina Follmann, ist er in ständigem Austausch. Und klar ist: Die gestiegenen Kraftstoffpreise sind bei den Kunden ein brisantes Thema. „Die Preissteigerungen sind für uns alle schwer. Die meisten Reaktionen waren aber noch okay“, sagt Gab.

Mancher Kunde lege statt Aggressivität Galgenhumor an den Tag: „Ich habe einen Kredit aufgenommen, um noch tanken zu können“, habe neulich ein Kunde gewitzelt. Andere wollten wissen, warum der versprochene Tankrabatt nicht richtig ankommt. „Was ist mit den 17 Cent?“, fragte letztens eine Frau. „Und ja, die Frage ist berechtigt“, sagt Gab.

Jeder Cent wird beobachtet

Kunden beobachten inzwischen jede Preisveränderung um jeden Cent. Als Diesel zeitweise deutlich über zwei Euro lag und bis zu 2,40 Euro kostete, zapften viele nur kleine Mengen nach. Kaum sanken die Preise etwas, änderte sich die Szenerie: Schlangen an den Säulen, Kanister im Kofferraum, erklärt Frank Gab. Viele verfolgen die Entwicklung auch per App oder beim täglichen Weg zur Arbeit – verstärkt seit der neuen Regel, die seit April gilt: Tankstellen dürfen ihre Preise nur noch einmal täglich um 12 Uhr mittags erhöhen. Für viele bedeutet das: Wer nachmittags tankt, zahlt oft spürbar mehr.

Anastasia Erb kassiert eine Kundin - sie gehört zum Team der Gillet-Tankstelle. Foto: Iversen

Trotzdem bleibt der Ton an der Kasse überwiegend sachlich. „Es geht humaner zu, als man denkt. Ich wurde nie gerufen, um zu deeskalieren“, sagt Gab. Es gebe immer wieder „Meckerer“, doch die meisten wüssten, dass das Personal nichts für die Preise kann. Während der Corona-Pandemie sei die Stimmung deutlich aggressiver gewesen. Versorgungslücken hat Gab bislang vermeiden können. Der Dieseltank der Tankstelle fasst 50.000 Liter. Andere Stationen mussten zeitweise Diesel-Zapfsäulen sperren, wie Kunden berichten. Normal sind bei Gillet zwei bis drei Tankstellen-Lieferungen pro Woche – „in turbulenten Zeiten auch mehr, da passen wir das an“.

„Man muss mit den Leuten reden“

Ähnlich klingt es in Herxheim. Andreas Müller, langjähriger Pächter der Avia-Tankstelle, betont, dass Betreiber die Preise nicht festlegen. „Die meisten Kunden verstehen das. Und ich kann ihren Ärger auch verstehen“, sagt er. Unterstützt von Teilzeitkräften und Minijobbern setzt Müller wie in der Corona-Zeit auf Gespräche: „Man muss mit den Leuten reden.“ Eskalationen habe es auch bei ihm keine gegeben. „Aber klar, die Leute sind bezüglich der Preise angespannt. Alles ist teurer geworden.“ Kunden hätten sich ein schnelleres Handeln der Politik gewünscht, um die Preise abzufedern. Diese habe in anderen Ländern besser funktioniert.

Zum Hintergrund der Preissteigerungen: Der Krieg im Iran hat den deutschen Kraftstoffmarkt erheblich erschüttert. Seit Ende Februar beziehungsweise Anfang März sorgen die Kämpfe im Nahen Osten für Unsicherheit an den internationalen Ölmärkten. Besonders betroffen ist Diesel. Zwar sind die Preise seit der Waffenruhe zuletzt leicht gesunken, sie liegen jedoch weiterhin deutlich über dem Niveau vor Kriegsbeginn.

Hintergrund der Preissteigerungen

Die Unsicherheit ließ die Rohölpreise steigen. Diesel reagiert besonders sensibel, weil Industrie und Logistik weltweit stark darauf angewiesen sind. Hinzu kommt die enge Verbindung zum Heizöl: Beide Produkte entstehen in ähnlichen Raffinerieprozessen. Steigt die Heizölnachfrage, wird Diesel knapper – der „Heizöl-Effekt“.

Zusätzlichen Zündstoff liefert der Tankrabatt der Bundesregierung. Seit Mai sind für zwei Monate die Energiesteuern auf Kraftstoffe reduziert, bis zu 17 Cent pro Liter sollten bei den Kunden ankommen. Doch laut ADAC und ifo-Institut wird die Entlastung bisher nicht vollständig weitergegeben. Mineralölkonzerne verweisen dagegen auf die Preisentwicklung: In Rheinland-Pfalz lag Diesel am 7. April bei bis zu 2,52 Euro pro Liter, am 30. April bei 2,37 Euro. Shell erklärt auf Anfrage der RHEINPFALZ, man habe die in der Nacht zum 1. Mai beschlossene Steuersenkung vollständig weitergegeben.

Derzeit keine Interviews

Dieselbe Sprecherin sagt auch, „dass wir aus Rücksicht auf unsere Pächter angesichts der aktuellen Berichterstattung Wünschen nach Interviews aktuell nicht entsprechen“. Ähnlich äußert sich auf Nachfrage auch die Agentur coastcommunication, die für die Jet-Tankstellen im Einsatz ist. Beide Mineralölkonzerne sind mit ihren Tankstellen auch in Landau vertreten. Unterm Strich bleibt eines klar: Die Lage hat sich seit der Waffenruhe zwar leicht entspannt, doch die Preise liegen weiter deutlich über dem Niveau vor Kriegsbeginn.