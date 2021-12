Das Corona-Testzentrum der DLRG in der Festhalle ist an Heiligabend von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Neben Schnelltests sind auch PCR-Express-Tests möglich, aber keine Labor-PCR-Tests. Für PCR-Express-Tests ist eine Voranmeldung zwingend nötig unter Telefon 06341 9287816 oder per E-Mail an testzentrum@landau.dlrg.de. Am ersten Weihnachtstag, Samstag, 25. Dezember, bleibt das Testzentrum zu. Am zweiten Weihnachtstag, Sonntag, 26. Dezember, öffnet es von 14 bis 16 Uhr und bietet nur PCR-Express-Tests für Reisende. An Silvester (Freitag, 31. Dezember) ist das Testzentrum von 14 bis 16 Uhr geöffnet, mit der Möglichkeit von Schnelltests und PCR-Express-Tests. An Neujahr, Samstag, 1. Januar, bleibt das Testzentrum zu. Die normalen Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 17 bis 20 Uhr; samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 13 Uhr.

An den vier Adventssamstagen hatte die DLRG ihr Testzentrum zu einer Impfstation umgewandelt, um die Hausärzte in Landau und Umgebung vom Ansturm der Impfwilligen zu entlasten. Von mehreren Ärzteteams und je fünf bis sechs Ehrenamtlichen der DLRG wurden nach Mitteilung der DLRG über 2000 Menschen geimpft; pro Tag gab es zwischen 470 und 650 Impfungen. Aktuell prüft die DLRG, ob sie auch im kommenden Jahr Impfangebote machen kann.