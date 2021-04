Die Corona-Teststation in der Landauer Festhalle hat künftig länger auf. Grund ist der große Andrang von Testwilligen, sagt DLRG-Chef Simon Nichterlein laut einer Pressemitteilung der Stadt. Anfangs seien es 100 bis 150 Menschen täglich gewesen, die sich hätten testen lassen wollen. Mittlerweile gebe es täglich 500 bis 600 Testwillige, in der Spitze sogar 1000. Am Donnerstag wurde in der Station der 20.000. Schnelltest durchgeführt. Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) mitteilt, wurden in der Festhalle 80 Menschen Corona-positiv gestestet. „Das sind alles Menschen ohne Symptome, die ihre Infektion sonst unwissentlich weitergetragen hätten.“ Wer sich testen lassen möchte, kann sich unter www.corona-test-landau.de anmelden. Spontanbesuche sind auch möglich.

