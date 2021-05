Das Corona-Testzentrum der DLRG-Ortsgruppe in der Festhalle Landau hat sein Angebot erweitert. Jetzt können alle Besucher unabhängig von Staatszugehörigkeit und Wohnsitz einen kostenlosen Corona-Schnelltest erhalten. Außerdem wurde das Angebot um PCR-Tests mit einer Labor-Untersuchung der Probe erweitert, teilte Simon Nichterlein für die DLRG mit. So können Menschen, die beispielsweise für eine Auslandsreise einen PCR-Test benötigen, diesen nun auch in der Festhalle machen lassen. Diese nicht aus medizinischen Grünen angeordneten Tests muss man selbst zahlen, sie kosten 80 Euro. Unter der Woche kommen alle bis 13 Uhr durchgeführten PCR-Tests am späten Nachmittag im Labor zur Auswertung an. Am Wochenende werden die Proben des Vortags frühmorgens von einem Laborkurier abgeholt. Die DLRG schafft mit diesem zusätzlichen Angebot eine zentrale Anlaufstelle für alle derzeit üblichen Corona-Tests.

Um auf den aktuellen Bedarf zu reagieren, passt das Team in der Festhalle die Öffnungszeiten regelmäßig an. Um samstagmorgens beispielsweise spontane Frisörbesuche oder Einkäufe im Einzelhandel früher zu ermöglichen, öffnet das Testzentrum in der Festhalle ab kommenden Samstag, 15. Mai, bereits um 9 Uhr. Bis 9.45 Uhr können dann auch PCR-Tests abgenommen werden.

Weitere Informationen zur den Tests, Registrierungsmöglichkeiten und Terminbuchungen gibt es unter www.corona-test-landau.de oder telefonisch unter 06341 139070.