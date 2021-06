In der Stadt Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße gibt es inzwischen ein dichtes Netz an Testmöglichkeiten, und es kommen immer wieder neue hinzu. In Kooperation mit dem Landkreis und der Stadt hat der Verein Südliche Weinstraße deshalb nun ein Online-Formular zur Meldung von Teststationen erstellt.

Da derzeit für viele Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe ein negatives Testergebnis erforderlich ist, soll so Gästen und Bürgern ein besserer Überblick gegeben und die Liste möglichst vervollständigt werden. Auch eine Auflistung der Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe ist auf der Seite der Südliche Weinstraße unter www.suedlicheweinstrasse.de zu finden. Einen Überblick über das Angebot an Testmöglichkeiten gibt es auf der Homepage der Stadt Landau unter www.landau.de/corona und beim Landkreis SÜW unter www.suedliche-weinstrasse.de/de/aktuelles/meldungen/infos_corona_virus.php.

Info



Online-Formular ist unter dem Link https://forms.office.com/r/Xr8vSUPqhv zu finden.