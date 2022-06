Seit Donnerstag sind auch in der Südpfalz Corona-Tests nicht mehr kostenfrei. Die Bürgertests, so nennt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Schnelltests, kosten nun drei Euro. Es gibt Ausnahmen, beispielsweise für Schwangere. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, hat bisher niemand seine Sondernutzung für Teststationen deswegen gekündigt. Im Rathaus ist man bemüht, die Teststationen-Übersicht auf www.landau.de/corona aktuell zu halten und freut sich deswegen über Rückmeldungen, auch, wenn sich zum Beispiel Öffnungszeiten ändern. Die Teststation der DLRG in der Festhalle behält ihre Öffnungszeiten vorerst bei. Laut städtischer Pressestelle sind dort in den zurückliegenden Wochen wieder mehr Tests gemacht worden – locker über 100 am Tag.